Reflexión Diabierna 31 Oktober 2025.

Awe ta un dia hopi importante, como cu e ta e último dia den Oktober, e luna di flor, pero nos mes ta mira e secura y e calor extraordinario cu tin, te ainda.
Nos por cuminsa pidi nos bon Dios pa un alivio ì pa nos gradici Sen̈or pa tur loke nos ta hanja tur dia, ì nos ta sigi hanja.
Nos tin varios ciudadano cu mester cuida nan salud ì keda for di e solo cayente tur dia.
Hopi ta warda poco awasero pa nan planta poco y gosa di coi cunuco cu ta hopi scars pa motibo di secura y awa di kranchi ta hopi caro.
Nos ta kere cu Hesus kier conversa, cu tin hopi ta bisa cu Hesus ta biniendo atrobe.
Nos no sa sigur, pero tin hopi cambio na mundo cu no ta na hopi su agrado.
Tempo lo demostra.