Conscientisa  y comparti conocemento den un manera dinamico ARUNADO a presenta un tayer interactivo di tur cos Anti-Doping

Diasabra cu a pasa durante e Aruba Athletes’ Commission (AAC) su Athletes’ Forum a tene diferente tayer cu a inclui uno di ARUNADO, cu ta e organisacion local cu ta maneha tur cos cu tin di haber cu “anti-doping”. Pa e tayer aki, Presidente Patrick Werleman y “Doping Control Officer” (DCO) Marco Dupersoy a presenta tur tema relata na e topico den un manera hopi dinamico y interactivo.
E mundo di anti-doping ta hopi amplio y durante e tayer a combersa di diferente tema manera e uzo y peliger di suplemento, e proceso di control di doping, tur e reglanan cu tin den cuadro di violacion di anti-doping y finalmente e derechonan y responsabilidadnan di e atletanan den e ambito di anti-doping. Como e topiconan aki por ta complica y ta bastante extenso, a percura pa presenta tur informacion den un manera diferente. Aki a prepara un gran cantidad di material pa asina por haci diferente wega y ehercicio den grupo. Den e forma aki, a crea un ambiente hopi ameno y interactivo unda e hobennan a comparti cu otro y siña tur cos relata na anti-doping den e proceso. Ademas di esaki, e ekipo di ARUNADO a participa den tur wega y a intercambia cu e hobennan pa asina comparti tur e conocemento durante e ehercicionan.
Finalmente, a comparti un tool cu ta facil pa usa y ta permiti tur atleta y esnan den su entorno por haci control nan mes di suplemento cu nan kier usa, a traves di un website cu yama globaldro.com, unda nan por mira kico por usa como suplemento y/of medicamento y alabes acudi na e database riba e website pa wak si e suplemento cu nan kier usa ta “safe” of no.
ARUNADO ta gracidi e comision di atleta y Comite Olimpico Arubano (COA) pa e oportunidad di participa den e foro di atleta, unda sigur a mira un gran interes di e grupo di hoben grandi presente. Patrick y Marco ta felicita e grupo cu a organisa e foro aki como e ta e prome den historia di Aruba y a constata cu e tabata un exito rotundo. ARUNADO ta desea di comparti cu semper por acudi cerca nan como federacion y/of club pa organisa nan propio tayer, pa asina por sigi comparti tur informacion importante relata na anti-doping. #TEAMARU