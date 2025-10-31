Maidi Gianni Maduro a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

ORANJESTAD – Dia 8 di october 2025, Maidi a defende su tesis exitosamente y a obtene e titulo di ‘Bachelor of Arts’ for di e programa Organization, Governance and Management, Facultad di Arte y Ciencia. Maidi a defende su tesis “Buckle Up, Aruba! Exploring the Relationship Between Modifying Factors, Parental Perceptions, and Compliance. A Quantitative Study on Car Seat and Seat Belt use for Children Under 12” dilanti di e comision di graduacion cu tabata consisti di Judelca Briceño MSc, Luciano Milliard LLM, y Giovanni Bermudez MBA. Ademas, tabata presente manager di e programa OGM, Ahmet Talan, MSc, famia y amistadnan di Maidi, como tambe docente di Universidad di Aruba y colega di estudio.

Maidi a investiga con factornan demografico manera edad, genero, nivel di educacion y ingreso, como tambe norma cultural ta influencia e percepcion di mayornan tocante uzo di car seat y seat belt pa mucha bou di 12 aña, y con esey ta influencia nan cumplimento cu ley na Aruba.

E participantenan di e investigacion tabata mayornan cu tin yiu bou di 12 aña y ta biba na Aruba. Un total di 235 mayor a participa na e encuesta, representando diferente fondo socio-economico y cultural.

Un di e recomendacionnan ta pa percura pa tin mas presencia policial, particularmente cerca di scol y creche rond di Aruba. Haci mas control di trafico, y duna multa den caso di incumplimento cu ley pa eleva e percepcion di seriedad y cumplimento cu e ley.

Otro recomendacion ta pa implementa un campaña di conscientisacion sostenibel y culturalmente adapta. E esfuersonan educativo mester bay mas leu cu mensahenan sporadico. E campañanan di duración largo mester bay via scol, creche, organisacion non-profit, y medio social. Mester enfatisa e riesgonan y tambe e beneficionan di uzo corecto di car seat y seat belts.

Ta gradici e docentanan di departamento di OGM y otro profesional cu a yuda of guia Maidi como studiante. Tambe ta gradici tur esnan na, y pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.