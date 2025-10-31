A.T.A. ta reforsa laso comercial cu socionan clave na Hulanda Diversificacion ta importante: KLM & TUI treciendo mas bishitante

Como parti di e reunionnan strategico di Aruba Tourism Authority (A.T.A.) na Europa, e delegacion di gerencia a tene reunion importante cu partnernan clave den industria, incluyendo socionan den aviacion na Hulanda, cu e meta pa fortifica colaboracion y explora oportunidadnan pa ricibi mas bishitante di Europa. Strategia di crecemento pa cu turismo pa 2026 ta keda uno di moderacion (+2%), pero dentro di esaki ta desea di logra un crecemento for di Europa di 6%.

E delegacion a consisti di representantenan clave di entre otro, Ronella Croes CEO di A.T.A., Sanju Luidens CMO di A.T.A., Area Director Europe Tirso Tromp, y Sales & Marketing Manager Europe Carl Quant di A.T.A. Nan a reuni cu entre otro KLM pa discuti e rol crucial di e mercado Europeo den e strategia di diversificacion di turismo. KLM a confirma cu pa e temporada di invierno venidero, lo tin dos vuelo adicional pa Aruba, cuminsando fin di november te cu fin di maart 2026. Actualmente Aruba ta logra un productividad positivo riba e vuelonan comparti cu Boneiro, cu un promedio di 59% di ocupacion di stoel. KLM tambe a indica cu nan lo mantene e schedule di vuelo diario pa Aruba y Boneiro desde april 2026, y cu e intencion ta pa na 2027 introduci e Boeing 787 (Dreamliner) riba e ruta Amsterdam–Aruba.

Ademas, A.T.A. a tene reunion cu TUI, e partner mas importante pa Aruba den benta di pakete di viahe y accomodacion pa Hulanda y Belgica. TUI ta opera dos vuelo pa siman pa Aruba den combinacion cu Curaçao y a reporta un crecemento considerabel pa e lunanan di invierno. Aruba ta logra un ocupacion di stoel entre 60 y 70%, indicando un rendimento sumamente positivo. E aña aki ta marca 20 aña di conectividad directo entre TUI y Aruba, cu celebracion den forma di activacion special manera un “Aruba Day” na un agencia di biahe grandi di TUI na Utrecht. Tambe, como parti di e celebracion a dedica contenido special na Aruba den e in-flight magazine di TUI.

E compromiso di TUI ta surpasa solamente vuelo y pakete. TUI ta opera un agencia di biahe na Aruba, y ta brinda sosten pa proyecto di sostenibilidad na manera cu Aruba Conservation Foundation y ScubbleBubbles. A.T.A. ta aplaudi e apoyo continuo di TUI y e relacion laboral excelente. E dos organisacionnan lo sigui cu nan joint marketing campaign pa 2026 y lo investiga posibilidad pa añadi evento extra pa atrae segmento nobo den e mercado Hulandes.

E reunionnan a reforsa e laso di confiansa y colaboracion entre A.T.A. y su partnernan Europeo, continuando e realisacion di e strategia di diversificacion.