Shawn – Carl Solagnier  a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

ORANJESTAD – Dia 20 di october 2025, Shawn – Carl Solagnier a defende su tesis exitosamente y a obtene e titulo di ‘Bachelor of Arts’ for di e programa Organization, Governance and Management, Facultad di Arte y Ciencia. Shawn – Carl a defende su tesis “Perspectives of Healthcare Professionals on Regulations and Regulatory Policies and Their Impact on the Medical Supply Chain in Aruba” dilanti di e comision di graduacion cu tawata consisti di Helmut Vink, LL.M., MA, Luciano Milliard LL.M Clayton Croes MSc. Ademas, tabata presente manager di e programa OGM, Ahmet Talan, MSc, famia y amistadnan di Shawn – Carl, docente di Universidad di Aruba y colega di estudio.

Shawn – Carl a investiga con diferente regulacion y sistema di maneho regulatorio por impacta e suministro medico na Aruba, particularmente den importacion, almacenahe, distribucion, y disponibilidad di remedinan esencial. E meta di e estudio ta pa duna informacion util na esnan cu ta traha polisa y stakeholdernan den e sector of industria di suministro medico. E analisis ta basa riba e perspectivanan di varios profesional medico y otro persona cu ta envolvi den e cadena di suministro medico na Aruba. Entre e participantenan tabata tin boticario, regulador gubernamental y persona cu rol na nivel di operacion den e suministro medico di Aruba.

Un di e recomendacionnan ta pa adapta Aruba su cuadro regulatorio pa atende cu e necesidadnan clave identifica den e resultadonan di e estudio, cu e enfoke specificamente riba e digitalisacion, colaboracion institucional, y simplificacion di e regulacionnan actual den e suministro medico. Otro recomendacion ta pa integra e perspectiva di e profesionalnan riba tereno medico durante e proceso di desaroyo di polisanan y regulacion, cu e meta pa fortalece e suministro medico na Aruba.

Ta gradici e docentanan di e departamento di OGM y profesionalnan cu a yuda of guia Shawn – Carl como studiante. Tambe ta gradici tur esnan na, y pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.

Pa lesa e resumen of tesis di e studiante, por fabor bishita e pagina di publicacion di Universidad di Aruba via e siguiente link: https://hdl.handle.net/20.500.14473/1658.