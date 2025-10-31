Zurainy Arends a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

ORANJESTAD – Dia 28 di October 2025, Zurainy Arends a defende su tesis exitosamente y a obtene e titulo di ‘Bachelor of Arts’ for di e programa Organization, Governance and Management (OGM) di e Facultad di Arte y Ciencia. Zurainy a defende su tesis “The Weight of Education: A Comparative Study on the Professional Demands and Workload on Primary School Teachers in Aruba’s Public and Private School Sectors”.

E defensa a tuma lugar dilanti di comision di graduacion cu tawata consisti di Judelca Briceño, Niels Wiskerke, y Sheila Maduro. Ademas, tabata presente profesionalnan di Directie Onderwijs, DPS, SKOA, IPA, e manager di OGM, Ahmet Talan, docentenan di Universidad di Aruba, coleganan di estudio, famia y conocirnan di Zurainy.

Zurainy a investiga e percepcion di e presion di trabou (werkdruk) di docentenan cu ta traha den scolnan basico di Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (SKOA) y Dienst Publieke Scholen (DPS). E estudio a consisti di un total di 127 participantenan – 66 di SKOA y 61 di DPS – y a busca pa compronde e factornan principal cu ta contribui na e werdruk den dos sistema escolar distinto.

E resultadonan a demonstra cu e docentenan ta sinti presion principalmente pa motibonan di mankracht, y cu e gran cantidad di tareanan administrativo ta amplia nan carga di trabou.

Tambe a indica cu e presion ta bin for di e intensidad y volumen di les, e responsabilidad di maneho di klas, y e tareanan administrativo cu ta keda pisa riba e docentenan.

Un di e recomendacionnan principal ta pa adapta solucion di percepcion di e presion di trabou (werkdruk) segun e realidad specifico di cada directiva. E estudio a demonstra cu e fuente di presion ta manifesta diferente entre SKOA y DPS, locual ta pidi un enfoke adapta. Pues, segun e resultadonan, ta recomenda pa pone enfoke riba e contrato y retencion di maestro pa mantene stabilidad den e staf di docente. Ademas, ta importante pa fortalece apoyo den klas, por ehempel cu asistenten di maestro, pa alivia presion di enseñansa y maneho di klas.

Ademas, e estudio a indica cu tarea administrativo ta un di e factornan di stress mas comun pa docentenan di tur dos directiva di scol. Esaki ta indica cu mester revisa e carga di trabou administrativo , pa e docentenan por dedica mas tempo na enseñansa y preparacion di les.

Ta gradici e docentanan di e departamento di OGM y profesionalnan cu a yuda of guia Zurainy como studiante. Tambe ta gradici tur esnan na, y pafo di Universidad di Aruba, cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.