Un Anochi yena di Fe, Gradecimento y Speransa: Celebracion di 5 Aniversario di Fundacion Kapel di Bethania

– Diahuebs ultimo a tene un celebracion special den Kapel di Bethania, cu a marca e di 5 aniversario di existencia di fundacion Kapel di Bethania (FKB). Un fundacion cu ta comprometi pa cuida y preserva e edifico aki na Klooster Imedahof, Noord. E evento a inicia pa 6’or di atardi cu un rosario y a continua 6.30 cu un santo sacrificio di misa di gradecimento celebra door rev. Pastoor Morison hunto cu rev. Diacono Theo.
Durante e santo sacrificio di misa, Igmar Maduro hunto cu Tica Giel, a ofrece cantonan maraviyoso pa e celebracion.
E anochi no tabata solamente pa celebra un fecha, pero tambe pa honra tur obra spiritual y humano cu a duna bida na e Kapel durante añanan.
Un gesto di aprecio tabata e presencia di figuranan prominente den nos comunidad, incluyendo Presidente di Parlamento y Prome Minister hunto cu su distinguida esposa.
Nan asistencia a manda un mensahe cla di unidad y respet pa e obra spiritual y cultural cu Kapel di Bethania ta representa.
Un momento emocionante tabata ora cu a lesa un carta di e actual Presidente di FKB, Steve Geerman. E a comparti cu emocion e inicio di tur cos den 2020, ora un grupo di nortero a habri portanan di e kapel y a descubri un tesoro historico y spiritual cu tabata “scondi den pleno centro di Noord”. Loke tabata destina pa un exposicion temporario, a bira un mision pa proteha patrimonio religioso di nos pueblo. Den su mensahe, el a invita tur hende pa reflexiona riba e 5 añanan di esfuerso, fe, speransa, vision y amor cu a wordo dedica pa Kapel di Bethania y su continuidad.
Despues di Misa, e grupo hubenil AHM bao di guia di Sidney Tromp a anima tur presente cu a keda pa un brindis.
Cu Dios mediante, e prome paso pa restauracion di Kapel lo cuminsa pronto, cu plan pa un reapertura oficial den 2026. Nos ta pa semper agradecido pa e confianza di e comunidad y ta pidi tur hende sigui sostene e mision pa preserva e beyesa spiritual y historico di kapel di Bethania.
Fundacion Kapel di Bethania
“Preservando nos fe, nos historia y nos cultura.”