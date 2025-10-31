Aeropuerto di Aruba ta anuncia e ganadonan di e campaña “Win Your Way to Happiness”

Oranjestad, Aruba – 31 di october 2025: Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta orguyoso di anuncia e ganadonan di e campaña exitoso “Win Your Way to Happiness”, cu a tuma luga for di luna di juli te cu luna di october 2025. E campaña, diseña pa eleva e experiencia di biahe y recompensa e pasaheronan cu a haci compras y come na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, a ricibi un bon acogida for di e localnan como e turistanan.
Durante henter e periodo di campaña, e biaheronan cu a gasta 30 dollar of mas na e tiendanan di aeropuerto of puntonan di benta di cuminda y bebida participante a obtene ticket pa participa pa gana premionan emocionante. A ricibi miles di inscripcion y dia 31 di october 2025, AAA a tene un ceremonia oficial di sorteo di premio den presencia di un notario den e area principal di e tiendanan den aeropuerto conhuntamente cu e partnernan y miembronan di prensa.
AAA ta contento di anuncia e ganadonan di e campaña di 2025 “Win Your Way To Happiness”, celebrando e biaheronan cu a transforma nan biahenan den un experiencia inolvidabel.
- Prome premio: Un pasahero cu suerte cu a biaha pa Toronto, Canada a gana e aventura principal, un biahe pa dos pa Aruba, incluyendo pasashi y estadia pa un siman largo na e luhoso Aruba Marriott.
- Di dos premio: Un otro pasahero afortuna rumbo pa Baltimore, Maryland (Merca) a sigura un biahe pa dos pa Aruba, cu ta consisti di un pasashi y un estadia den fin di siman na Aruba Marriott.
- Di tres premio: Un pasahero rumbo pa Amsterdam a gana un Travel Voucher di $750 pa haci e siguiente vakantie di su soño un realidad.
A contacta cada ganado personalmente via telefon of via WhatsApp despues di e sorteo di premio pa asina comparti e noticia emocionante. E team di AAA lo ta coordinando cu cada ganado pa finalisa e palabracionnan necesario, garantisando cu nan ta disfruta di cada aspecto di nan premionan bon mereci.
Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer na AAA, a comparti su emocion tocante e exito di e campaña: “Nos ta encanta cu e participacion y e reaccion positivo cu nos a ricibi. E campaña aki tabata enfoca riba crea momentonan alegre pa nos biaheronan y nos ta entusiasma pa celebra nos ganadonan cu di berdad a gana nan ‘caminda pa felicidad’. Nos ta gradici cada persona cu a forma parti y a sostene e campaña di nos socionan comercial durante e campaña.”
Rina Lampe, Account Manager Concessions & Commercial Property, a expresa: “E compromiso di tanto e localnan como di e bishitantenan a surpasa nos expectativanan. Nos ta orguyoso di mira con iniciativanan manera e campaña aki ta mehora e experiencia di pasahero y ta demostra e balor di nos concession program. Pabien na tur e ganadonan!”
AAA ta extende palabra di gratitud na tur tienda y partner participante cu a yuda pa haci e campaña aki uno exitoso.
Pa mas informacion tocante promocionnan y eventonan den futuro por bishita www.airportaruba.com of sigui @arubaairport riba rednan social.
Tocante Aeropuerto di Aruba
AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 77% ta di Merca y Canada, 15% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.
Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 31 di October, 2025
Aruba Airport Announces Winners of “Win Your Way to Happiness” Campaign
Oranjestad, Aruba – October 31, 2025 – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) is proud to announce that the winners of its successful “Win Your Way to Happiness” campaign have been drawn, which ran from July through October 2025. The campaign, designed to elevate the travel experience and reward passengers for shopping and dining at Queen Beatrix International Airport, received an enthusiastic response from both locals and visitors.
Throughout the campaign period, travelers who spent $30 or more at participating airport stores or food & beverage outlets earned entry tickets for a chance to win exciting prizes. Thousands of entries were received, and on October 31, 2025, AAA held the official prize draw ceremony in the presence of a notary in the airport’s main concession area, with concession partners and members of the local press also in attendance.
AAA is delighted to announce the winners of its 2025 “Win Your Way to Happiness” campaign, celebrating travelers who turned their journeys into unforgettable experiences.
- Grand Prize: A lucky passenger traveling to Toronto, Canada won the ultimate getaway — a trip for two to Aruba, including airfare and a one-week stay at the luxurious Aruba Marriott.
- Second Prize: Another fortunate traveler heading to Baltimore, Maryland (USA) secured a trip for two to Aruba, featuring airfare and a weekend stay at the Aruba Marriott.
- Third Prize: A passenger bound for Amsterdam was awarded a $750 Travel Voucher to make their next dream vacation a reality.
Each winner was personally contacted by phone or via WhatsApp following the prize draw to share the exciting news. The AAA team will be coordinating with each winner to finalize the necessary arrangements, ensuring they enjoy every aspect of their well-deserved prizes.
The “Win Your Way to Happiness” campaign reflects AAA’s continued commitment to enhancing the travel experience and rewarding passengers with memorable opportunities that inspire joy and adventure.
Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer at AAA, shared her excitement about the campaign’s success: “We are delighted by the incredible participation and positive feedback we have received. This campaign was all about creating joyful moments for our travelers, and we are thrilled to celebrate our winners who truly ‘won their way to happiness.’ We thank everyone who took part and supported our airport’s retail and dining partners throughout the campaign.”
Rina Lampe, Account Manager Concessions & Commercial Property, added: “The engagement from both locals and visitors exceeded our expectations. We are proud to see how initiatives like this enhance the passenger experience and showcase the value of our concession program. Congratulations to all the winners!”
AAA extends its gratitude to all participating concessionaires and partners who helped make this campaign a success.
For more information about future promotions and events, visit www.airportaruba.com or follow @arubaairport on social media.
About AUA Airport
About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 25 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 77% from the United States & Canada, 15% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.
Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.
Date: October 31, 2025
El Aeropuerto de Aruba anuncia a los ganadores de la campaña “Win Your Way to Happiness”
Oranjestad, Aruba – Octubre 31, 2025 – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) se enorgullece en anunciar los ganadores de su exitosa campaña «Win Your Way to Happiness» (Gana tu camino hacia la felicidad), que se llevó a cabo entre julio y octubre de 2025. La campaña, diseñada para mejorar la experiencia de viaje y recompensar a los pasajeros por comprar y comer en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, recibió una respuesta muy positiva tanto de los locales como por los visitantes.
Durante todo el periodo de la campaña, los viajeros que gastaron 30 dólares o más en las tiendas o establecimientos de comidas y bebidas participantes del Aeropuerto obtuvieron tickets para participar en el sorteo de emocionantes premios. Se recibieron miles de participaciones y, el 31 de octubre de 2025, la AAA celebró la ceremonia oficial del sorteo en presencia de un notario en la zona principal de concesiones del Aeropuerto, con la presencia de los socios que hacen parte de las tiendas dentro del Aeropuerto y miembros de la prensa local.
AAA se complace en anunciar a los ganadores de su campaña “Win Your Way to Happiness” de 2025, que celebra a los viajeros que convirtieron sus viajes en experiencias inolvidables.
- Primer premio: Un afortunado pasajero que viajaba a Toronto, Canadá, ganó la escapada definitiva: un viaje para dos personas para Aruba, que incluye pasajes aéreos y una estancia de una semana en el lujoso Aruba Marriott.
- Segundo premio: Otro afortunado viajero con destino a Baltimore, Maryland (EE. UU.), ganó un viaje para dos personas para Aruba, con pasajes aéreos y una estancia de fin de semana en el Aruba Marriott.
- Tercer premio: Un pasajero con destino a Ámsterdam recibió un bono de viaje de 750 dólares para hacer realidad sus próximas vacaciones soñadas.
Cada ganador fue contactado personalmente por teléfono o WhatsApp tras el sorteo para comunicarles la emocionante noticia. El equipo de AAA coordinará con cada ganador para finalizar los trámites necesarios y garantizar que disfruten al máximo de sus merecidos premios.
Barbara Brown, Directora de Desarrollo de Ingresos y Comunicaciones de AAA, compartió su entusiasmo por el éxito de la campaña: “Estamos encantados con la increíble participación y los comentarios positivos que hemos recibido. Esta campaña se centró en crear momentos felices para nuestros viajeros, y estamos encantados de celebrar a nuestros ganadores, quienes realmente lograron la felicidad. Agradecemos a todos los que participaron y apoyaron a los socios comerciales y gastronómicos de nuestro aeropuerto durante la campaña”.
Rina Lampe, Gerente de Cuentas de Concesiones y Propiedades Comerciales, agregó: “La participación de residentes y visitantes superó nuestras expectativas. Nos enorgullece ver cómo iniciativas como esta mejoran la experiencia de los pasajeros y demuestran el valor de nuestro programa de concesiones. ¡Felicitaciones a todos los ganadores!
AAA agradece a todos los concesionarios y socios participantes que contribuyeron al éxito de esta campaña.
Para más información sobre futuras promociones y eventos, visite www.airportaruba.com o siga a @arubaairport en redes sociales.
Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)
El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 25 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 77 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 15 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.
Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 31 de octubre de 2025