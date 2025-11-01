Posted in INCIDENTE [VIDEO] Despues di 5 ora a logra saca e auto cu a bay den lama na Malmok 11:41 November 1, 2025 Leave a comment Diasabra mainta despues di cu e saca e victima sin bida for di e Nissan March porfin a logra saca e auto for di den lama usando 2 takelwagen kabel largo cu cadena y 2 divers cu ayudo di polis maritimo. Related Articles Organisador di concierto no a tene cuenta cu procedura di permiso pa evento cu artista internacional Chauffeur a perde control y a bay laga e auto atras, polis a confisca e vehiculo Homber di alrededor di 70 aña a cay abao y no sa kiko pas’e e ta bay off bin bij y no ta bisa nada ni por lanta. Polis a bay na Bushiri Residences pa un caso di destruccion