 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Despues di 5 ora a logra saca e auto cu a bay den lama na Malmok

11:41  November 1, 2025  Leave a comment

Diasabra mainta despues di cu e saca e victima sin bida for di e Nissan March porfin a logra saca e auto for di den lama usando 2 takelwagen kabel largo cu cadena y 2 divers cu ayudo di polis maritimo.

