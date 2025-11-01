Posted in INCIDENTE Candela na Saliña a bolbe saca huma y bomberonan a bay basha santo riba dje! 17:02 November 1, 2025 Leave a comment Diasabra atardi a drenta informe di cu tin huma ta sali di unda tabata tin candela diamars anochi cu a dura henter anochi strobando y molestiando habitantenan. Pa evita e molester e bomberonan a basha santo riba e candela pa stop di huma. Related Articles [VIDEO] Chauffeur burachi a pasa door di rotonde Noord y a keda deteni Polis lo investiga ladronicia di cantidad di Klap for di Sunday Food Mart Polis ta informa: Atraco arma riba 2 mucha muher cu a cana bay haci respondi Chauffeur a bandona sitio na pia despues di a ocasiona accidente banda di Superfood na Bubali