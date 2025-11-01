 Posted in INCIDENTE

Candela na Saliña a bolbe saca huma y bomberonan a bay basha santo riba dje!

17:02  November 1, 2025  Leave a comment

Diasabra atardi a drenta informe di cu tin huma ta sali di unda tabata tin candela diamars anochi cu a dura henter anochi strobando y molestiando habitantenan. Pa evita e molester e bomberonan a basha santo riba e candela pa stop di huma.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *