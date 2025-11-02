Dama di edad na stuur a bay dal tras di Hyundai y sigui day dal un palo di lusna rotonde Paradera

Diasabra merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na e rotonde di Paradera, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un dama di edad yegando e rotonde no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Hyundai sigui bay dal un palo di lus riba e rotonde. Debi na e impacto e dama di edad a resulta levemente herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama na e sitio mes.

