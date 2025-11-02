 Posted in INCIDENTE

Homber a dal muher na Bubali djey core bay sconde

02:04  November 2, 2025  Leave a comment

Diadomingo madruga a drenta informe di un caso di maltrato na Bubali, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un homber a dal un muher y despues a core bay sconde. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama herida.

