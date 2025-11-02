[VIDEO] Accidente pa falta di preferencia na Tanki Leendert a laga 3 auto kibra

Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente entre 3 auto na Tanki Leendert, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Kia Sportage a mal calcula e velocidad y distancia di e Ford Everest cu tabata riba e caminda di preferencia y nan a dal den otro bira e Ford di banda bay dal un Hyundai. Aunke e impacto tabata fuerte toch afortunadamente ningun hende a resulta herida. Polis a bay cu un di e chauffeurnan pa test si e ta bao influencia.