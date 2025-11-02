Reflexión Diadomingo 2 November 2025.

Awe ta dia di Señor, prome den November, y nos ta cuminsa nos dia na gradici nos bon Dios.
Dios ta grandi, E ta corda nos y ta stima nos, su yuinan hopi mes.
Nos na nos turno ta keda gradicie y dune danki pa tur loke e ta duna nos.
Semper cuminsa bo dia hopi positivo, cu gratitud pa un bunita bida cu nos tin como regalo.
Buska un bida cu hopi trankilidad, buska hende positivo, cu por judabo mas ainda cu un bida trankilo, y asina nos ta relaja y den tur trankilidad nos por bida hopi largo.
Cu un bida den hopi trankilidad bo por resta tiempo cu por usa riba loke a presenta sin spera.