[VIDEO] 2 Auto a dal frontal djey a bay dal 2 otro auto staciona ambos banda di caminda, 3 hende leve herida

14:59  November 2, 2025  Leave a comment

Diadomingo atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti Cheng’s Supermarket na Bubali, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente frontal unda despues di e impacto un auto a bay banda panort di e caminda y e otro pazuid. Esun panort un Honda BR-V a bay dal un palo di lus kibra esaki schuif den banda dal riba un otro Honda staciona. Mientras pazuid e Chevrolet suv a bay dal riba un Hyundai Grand i10 cu tambe tabata staciona. Debi na e fuerte impacto 3 persona a resulta herida. Na yegada di e 2 ambulans nan a atende e victimanan y a transporta nan pa hospital.

