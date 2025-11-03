Diasabra anochi a bombardia otro boto di narcotrafico

E presidente Donald Trump a sugeri diadomingo anochi cu e tempo di Nicolas Maduro como presidente di Venezuela ta yegando su fin, mientras tambe a nenga discuti posibel atakenan riba tera na e pais Sur Americano. Trump a aparece den “60 Minutes” pa un entrevista di amplio alcance, parti di locual a papia ta e acontecimento na Venezuela, cual a inclui un aumento di e recursonan y tropanan militar di Merca den e region rondona mientras su administracion ta actua contra e cartelnan di droga y e narcotrafico. Na un dado momento, e presentadora Norah O’Donnell a puntra Trump si e “dianan di Maduro ta conta”. “Ami lo bisa SI, mi ta pensa asina, si,” Trump a responde.
O’Donnell despues a puntra e presidente riba e posibilidad di atakenan mericano riba teritorio Venezolano, a base di e reportahenan cu a surgi adelanta di e fin di siman si Trump ta aproba esakinan.
“Mi no ta bisabo esey. Mi kiermen — Mi no ta bisabo si esey ta berdad of mentira,” Trump a bisa. “Ami no ta bay bisabo kiko Ami lo bay haci cu Venezuela, si acaso Ami lo bay haci of no lo bay haci esey.”
Atakenan riba tera lo ta un escalacion significante den e tacticanan militar Americano pa combati narcotrafico riba ruta pa Merca. Pues asina leu, atakenan a ser isola na e botonan chikito cu droga operando den lama Caribe y Pacifico.
Pero Trump a manda e barco di mas grandi cargando avionnan na e area, e USS R. Gerald Ford, como tambe alrededor di como 10,000 tropanan, jetnan di guera, Botonan naval, y Reaper drones — forsa militar cu ta sugeri operacionnan mayor ta riba e mesa.
Un recapitulacion di e atakenan tabata:
2 di september 2025, un boto cu droga 11 morto
15 di september 2025, un boto cu droga 3 morto
19 di september 2025, un boto cu droga 3 morto
3 di october 2025, un boto cu droga 4 morto
14 di october 2025, un boto cu droga 6 morto
16 di october 2025, mini sub-marino cu droga 2 morto y 2 sobreviviente
17 di october 2025, un boto cu droga 3 morto
21 di october 2025, un boto cu droga 2 morto
22 di october 2025, un boto cu droga 3 morto
24 di october 2025, un boto cu droga 6 morto
27 di october 2025, 4 boto cu droga 14 morto y 1 sobreviviente
29 di october 2025, un boto cu droga 4 morto
1 di november 2025, un boto cu droga 3 morto
en total 64 morto y 3 sobreviviente deteni!