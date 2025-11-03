Reflexión Dialuna 3 November 2025.

Diasabra tabata un dia celestial, dia di tur Santonan.
Ajera tabata tur defuntonan.
Un celebracion di Halloween, riba diabierna cu a ser celebra en grandi, lubidando tur nos Santonan, cu a hasi hopi pa tur comunidad.
Esnan cu a hasi bon, lo tin un resureccion di bida, mientras esnan cu a hasi malo lo resucita pa un huicio.
Tur hende tin cu muri tardi of tempran.
Biba según Dios su boluntad, si nos kier jega Cielo.
Antes tabata hopi mas facil pa biba según deseo di nos Creador, sinembargo awendia tentacion ta pone hopi debilita y coi mal caminda.
Maske semper nos bon Dios ta duna e tempo pa drecha nan bida, y jega caminda ta desea.