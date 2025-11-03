Na Santa Cruz un dama a duna lus sin sa cu e ta na estado

Dialuna mainta a drenta informe di cu un dama a duna lus sin sa cu e ta na estado, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama na cas cana bay baño y baby a sali for di su barica. E prome unidad di ambulans cu a yega a atende cu e parto y tur cos a bay bon. Cu exepcion di cu e mama no tabata sa cu e ta na estado. Mesora a dirigi 2 ambulans na e sitio un pa e baby y e otro pa e mama. Den 2 ambulans tanto e mama como e yiu a bay direccion hospital. E yegada inespera lo trese hopi bendicion pa e famia, felicitacion pa e mama y e famia cu nan miembro nobo di famia.