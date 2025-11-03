Chauffeur turista no a regula su velocidad ni a mantene distancia y a bay dal un Honda Fit y esaki consecutivamente a bay dal tras di un s.u.v.

Dialuna atardi a drenta informe di un accidente dilanti Well Well na Hooiberg, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un chauffeur turista coriendo cu un Jeep Cherokee no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal duro tras di e Honda Fit y consecutivamente esaki a bay dal patras di un otro vehiculo s.u.v.
