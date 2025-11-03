 Posted in INCIDENTE

Polis y ambulans a bay pa mucha herida den un accidente banda di Telearuba

15:42  November 3, 2025  Leave a comment

Dialuna atardi a drenta informe di un accidente cu un mucha herida banda di Telearuba, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un mucha a haya corta na su cara. Na yegada di e ambulans nan a atende e mucha herida na su cara na e sitio mes.

