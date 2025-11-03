A gradua di Universidad di Aruba, Laura Rumahloine.

ORANJESTAD – Dia 24 oktober, 2025 a gradua na e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, Laura Rumahloine.

El a gradua defendiendo su tesis titula:

“De huidige stand van de rechtsfiguur vereenzelviging. Is deze voldoende afgebakend voor een rechtens juiste toepassing?”

Miembronan di e comision di examen tawata:

J. Hamers dr. C. Bollen dr. C. Luk

Universidad di Aruba ta felicita Laura Rumahloine cu su logro.

Afgestudeerd aan de Universiteit van Aruba, Laura Rumahloine.

ORANJESTAD – Op vrijdag, 24 oktober, 2025 verdedigde Laura Rumahloine haar scriptie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij de Universiteit van Aruba met als onderwerp:

“De huidige stand van de rechtsfiguur vereenzelviging. Is deze voldoende afgebakend voor een rechtens juiste toepassing?”

De examencommissie bestond uit de leden:

J. Hamers dr. C. Bollen dr. C. Luk

De Universiteit van Aruba feliciteert Laura Rumahloine van harte met het behaalde resultaat.