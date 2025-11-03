A gradua di Universidad di Aruba, Laura Rumahloine.

ORANJESTAD – Dia 24 oktober, 2025 a gradua na e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, Laura Rumahloine.
El a gradua defendiendo su tesis titula:
“De huidige stand van de rechtsfiguur vereenzelviging. Is deze voldoende afgebakend voor een rechtens juiste toepassing?”
Miembronan di e comision di examen tawata:
- J. Hamers
- dr. C. Bollen
- dr. C. Luk
Universidad di Aruba ta felicita Laura Rumahloine cu su logro.
Afgestudeerd aan de Universiteit van Aruba, Laura Rumahloine.
ORANJESTAD – Op vrijdag, 24 oktober, 2025 verdedigde Laura Rumahloine haar scriptie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij de Universiteit van Aruba met als onderwerp:
“De huidige stand van de rechtsfiguur vereenzelviging. Is deze voldoende afgebakend voor een rechtens juiste toepassing?”
De examencommissie bestond uit de leden:
- J. Hamers
- dr. C. Bollen
- dr. C. Luk
De Universiteit van Aruba feliciteert Laura Rumahloine van harte met het behaalde resultaat.