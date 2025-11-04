DOS DETENCION DURANTE CONTROL PISA DEN CAYANAN DI SAN NICOLAS

San Nicolas, ARUBA: Recientemente polisnan di Districto di San Nicolas a tene un accion riba diferente
puntonan cu tin nan atencion.
E tene control den na altura di O’ Niels Kitchen pa loke ta trata e autonan mal staciona. A papia cu doñonan di
establecimentonan y avisanan cu nan mester corda esnan cu ta bishita nan negoshi pa nan parkeer nan auto na e
caminda corecto y no riba acera (klinkers) pa asina cuida locual cu tin na San Nicolas.
Lo bay tuma accion den futuro pa cu e problema aki. Departamento encarga cu permiso i di establecimento SBV
di Polis conhuntamente cu polisnan uniforma a bay controla permiso di diferente localidad.
A controla banda di Pacifico Restaurant, Tio Pepe Restaurant, Terrace Bar y tambe Dream House Restaurant.
Na e establecimentonan menciona a controla nan permiso pero cu nan ta cumpli cu ne tambe. Na Terrace bar a
controla e presunto molester di musica halto. Polis a constata e momento eynan cu tur cos tabata trankil y na
ordo.
E ultimo control pa cu e anochi tabata den caya grandi na unda e damanan “muhenan di bida” ta trahando.
Polis a papia cu e doñonan di negoshinan y tambe e damanan cu ta trahando eynan cu nan tin cu tene na mes na
e reglanan.
A atendenan pa locual ta nan bistimento inapropia, para pafo di e bar y eherce nan trabou y stroba trafico pero
tambe pa locual ta pone stoelnan of baki sin permiso riba caminda publico.
Durante e accion a detene dos hende homber. Un pa posesion di droga y e otro tabata tin un ordo di detencion
p’e.
E accion aki ta uno preventivo di Polis di San Nicolas. A duna aviso y papia cu doñonan di establecimentonan.
lo bay keda controla y lo cuminsa parti multa pa autonan mal parkeer na altura di O’Niels Kitchen. Controla e
parti di aglomeracion di personanan pafo di localidadnan y como tambe e damanan “ muhenan di bida” den e
cayanan di San Nicolas.
Automobilista percura pa bo tin bo papelnan na ordo entre otro; Rijbewijs, number di auto, seguro, keuring. Tur
esaki nan mester ta VALIDO.
Bisti bo safety belt y pone bo celular un banda. Si bo ta bebe percura bo tin Bo Amigo Responsabel pa hibabo
cas. No stuur bao di influencia di alcohol y ni otro substancia.
Polisnan di San Nicolas ta bay intensiva e controla den trafico y ta avisa nos comunidad pariba di brug pa tene
cuenta cu e controlnan!