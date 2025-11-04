Reflexión Diamars 4 November 2025.

Otro día cu ta duna nos un bunita oportunidad di disfruta di e dushi bida cu nos tin.
Ta cu plaser y hopi satisfacion nos kier gradici nos bon Dios pa tur su generosidad pa cu nos.
Nos ta lanta mainta cu e previlegio di disfruta di nos bida.
Cada un di nos tin nos debernan pa cumplí cune naturalmente.
Y nos famia y amistadnan pa atende.
Esey no ta kita nos di canta pa Señor y dune alabansa.
Nos ta stima Señor cu hopi fieldad y ta dune tur honor y gloria.
Hesus su amor ta yena nos cu goso y speransa.
Nos tin hopi confiansa den Señor.