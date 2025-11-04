Accidente semi-frontal cu hende herida causa pa Setar su seramento y blokiamento di caminda na Tanki Flip

Diamars mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Tanki Flip, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente causa pa Setar cu no a sera e camindanan bon y un Mazda Demio a bay tuma e birada mucho na man robes debi na vehiculonan di Setar malstaciona a hala demasiado na man robes y a bay dal semi-frontal riba un Kia Picanto. Den e Kia Picanto tabata tin un dama di edad como pasahero cu a resulta levemente herida. Na yegada di e ambulans ela ser atendi na e sitio mes.