TUI fly ta celebra 20 aña di servicio Amsterdam–Aruba cu un vuelo di celebracion  

Oranjestad, Aruba – E aña aki a marca un logro special pa TUI fly Hulanda, e compania di aviacion ta cumpli 20 aña di conecta Amsterdam y Aruba. Pa conmemora e asociacion di dos decada aki entre Hulanda y nos “One Happy Island”, TUI a organisa un “Feestvlucht” (buelo di celebracion) riba dialuna, 3 di november 2025, prome cu e aniversario oficial.
E celebracion a cuminsa na Aeropuerto Schiphol di Amsterdam, caminda e pasaheronan a disfruta di un evento special di send-off. E Pasaheronan cu a biaha riba e vuelo conmemorativo aki a disfruta di un ambiente festive for di porta pa cabina, cu algun sorpresanan durante e biahe.
20 aña di conexion y crecemento comparti
Desde inicio di operacion na november 2005, TUI fly ta un partner clave pa conecta e mercado Hulandes cu Aruba. E ruta, cu ta bula un biaha pa siman riba dialuna, cu un Boeing 787-8 Dreamliner cu aproximadamente 307 asiento disponibel. Durante e ultimo dos decadanan, e conexion aki a contribui significativamente na desaroyo turistico di Aruba, facilitando intercambio cultural y fortificando lasonan dentro di Reino Hulandes.
Jo-Anne Arends, Aviation Business Development Executive na AAA, a comenta cu: “TUI a resulta di ta un partner confiabel y consistente den conecta Aruba cu Hulanda. E logro di 20 aña aki t’un prueba di e forsa di nos aliansa y e compromiso comparti cu excelencia cu ambos organisacion ta sostene. Den transcurso di e añanan, TUI Fly no solamente a trece un sin fin di biahero y turista pa nos isla pero tambe a sostene e biahenan di studiantenan local, famianan y profesionalnan cu ta biaha entre Aruba y Amsterdam. E conexionnan aki a fortalece nos comunidad y a profundisa e relacion entre nos isla y Hulanda. Door di celebra e logro remarcabel aki, nos ta anticipa tambe pa crecemento continuo, innovacion y sostenibilidad den e decadanan venidero.”
Compromiso cu futuro
TUI fly ta keda comprometi na fortalece su operacionan den Caribe mientras ta promove biahenan responsabel y sostenibel. Hunto cu su partnernan local, TUI lo sigui innova, inspira y percura pa bishitantenan for di Hulanda por experencia e bunitesa y hospitalidad cu ta defini Aruba, e “One Happy Island”.
Tocante TUI fly
TUI fly Netherlands ta opera vuelonan pa destinacionnan ront Europa, Africa y Caribe. Como parti di TUI Group, un di e negoshinan di turismo lider na mundo, e compania di aviacion ta conecta e biaheronan na mas cu 70 destinacion rond mundo, cu un enfoke fuerte riba servicio, comodidad y sostenibilidad.
Tocante Aeropuerto di Aruba
AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 75% ta di Merca y Canada, 17% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.
Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 4 di November, 2025
TUI Fly Celebrates 20 Years of Service with a Special Celebration Flight
This year marked a special milestone for TUI Fly Netherlands as the airline celebrates 20 years of connecting the Netherlands and Aruba. To commemorate this two-decade partnership between the Netherlands and our “One Happy Island,” TUI hosted a special “Feestvlucht” (celebration flight) on Monday, November 3, 2025 — just ahead of the official anniversary.
The celebration began at Amsterdam Schiphol Airport, where passengers enjoyed a festive send-off event before boarding.Travelers on the commemorative flight experienced a joyful atmosphere from gate to cabin, complete with surprises along the journey.
Twenty Years of Connection and Shared Growth
Since the start of its operations in November 2005, TUI Fly has been a key partner in connecting the Dutch market with Aruba. The route, which operates once a week on Mondays, is served by a Boeing 787-8 Dreamliner with approximately 307 seats. Over the past two decades, this connection has significantly contributed to Aruba’s tourism development, facilitating cultural exchange and strengthening ties within the Kingdom of the Netherlands.
Jo-Anne Arends, Aviation Business Development Executive at Aruba Airport Authority (AAA), commented: “TUI has been a reliable and consistent partner in connecting Aruba with the Netherlands. This 20-year milestone is a testament to the strength of our partnership and the shared commitment to excellence that both organizations uphold. Over the years, TUI Fly has not only brought countless travelers and tourists to our island but has also supported the journeys of local students, families, and professionals traveling between Aruba and Amsterdam. These connections have strengthened our community and deepened the bond between our island and the Netherlands. As we celebrate this remarkable achievement, we also look forward to continued growth, innovation, and sustainability in the decades ahead.”
Commitment to the Future
TUI Fly remains committed to strengthening its operations in the Caribbean while promoting responsible and sustainable travel. Together with its local partners, TUI will continue to innovate, inspire, and ensure that visitors from the Netherlands can experience the beauty and hospitality that define Aruba — the “One Happy Island.”
About TUI Fly
TUI Fly Netherlands operates flights to destinations across Europe, Africa, and the Caribbean. As part of TUI Group, one of the world’s leading tourism companies, the airline connects travelers to more than 70 destinations worldwide, with a strong focus on service, comfort, and sustainability.
About AUA Airport
About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 75% from the United States & Canada, 17% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.
Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.
Date:4 November, 2025
TUI Fly celebra sus 20 años de servicio con un vuelo especial conmemorativo
Este año marcó un hito especial para TUI Fly Netherlands, ya que la aerolínea celebra 20 años conectando los Países Bajos con Aruba. Para conmemorar esta decimosegunda colaboración entre los Países Bajos y nuestra “Isla Feliz”, TUI organizó un vuelo especial de celebración el lunes 3 de noviembre de 2025, justo antes del aniversario oficial.
La celebración comenzó en el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol, donde los pasajeros disfrutaron de una alegre despedida antes de embarcar. Los viajeros del vuelo conmemorativo vivieron un ambiente festivo desde la puerta de embarque hasta la cabina, con sorpresas a lo largo del trayecto.
Veinte años de conexión y crecimiento compartido
Desde el inicio de sus operaciones en noviembre de 2005, TUI Fly ha sido un socio clave en la conexión del mercado Holandés con Aruba. La ruta, que opera una vez a la semana los lunes, es cubierta por un Boeing 787-8 Dreamliner con aproximadamente 307 asientos. Durante las últimas dos décadas, esta conexión ha contribuido significativamente al desarrollo turístico de Aruba, facilitando el intercambio cultural y fortaleciendo los lazos dentro del Reino de los Países Bajos.
Jo-Anne Arends, Directora Ejecutiva de Desarrollo de Negocios de Aviación de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba (AAA), comentó: “TUI ha sido un socio fiable y constante en la conexión de Aruba con los Países Bajos. Este hito de 20 años es una prueba de la solidez de nuestra asociación y del compromiso compartido con la excelencia que ambas organizaciones defienden. A lo largo de los años, TUI Fly no solo ha traído innumerables viajeros y turistas a nuestra isla, sino que también ha apoyado los viajes de estudiantes, familias y profesionales locales que viajan entre Aruba y Ámsterdam. Estas conexiones han fortalecido nuestra comunidad y profundizado el vínculo entre nuestra isla y los Países Bajos. Mientras celebramos este notable logro, también esperamos con interés el crecimiento, la innovación y la sostenibilidad continuos en las próximas décadas”.
Compromiso con el futuro
TUI Fly mantiene su compromiso de reforzar sus operaciones en el Caribe, al tiempo que promueve un turismo responsable y sostenible. Junto con sus socios locales, TUI seguirá innovando, inspirando y garantizando que los visitantes procedentes de los Países Bajos puedan disfrutar de la belleza y la hospitalidad que caracterizan a Aruba, la “Isla Feliz”.
Acerca de TUI Fly
TUI Fly Netherlands opera vuelos a destinos en Europa, África y el Caribe. Como parte del Grupo TUI, una de las compañías turísticas líderes en el mundo, la aerolínea conecta a los viajeros con más de 70 destinos en todo el mundo, con un fuerte enfoque en el servicio, la comodidad y la sostenibilidad.
Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)
El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 75 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 17 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.
Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 4 de noviembre de 2025