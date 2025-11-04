 Posted in EDUCACIONAL

A gradua di Universidad di Aruba, Dixon Leandro Saavedra.

09:47  November 4, 2025  Leave a comment

ORANJESTAD – Dia 30 di october, 2025 a gradua na e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, Dixon Leandro Saavedra.

El a gradua defendiendo su tesis titula:

“Overkreditering in Aruba. De bescherming van consumenten tegen overkreditering bij kredietverstrekking in Aruba”

 

Miembronan di e comision di examen tawata:

 

  1. dr. C. Bollen
  2. dr. C. Luk

prof. mr. dr. J. Hamers

Universidad di Aruba ta felicita Dixon Leandro Saavedra cu su logro.

 

Afgestudeerd aan de Universiteit van Aruba, Dixon Leandro Saavedra.

 

ORANJESTAD – Op donderdag, 30 oktober, 2025 verdedigde Dixon Leandro Saavedra zijn scriptie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij de Universiteit van Aruba met als onderwerp:

Overkreditering in Aruba. De bescherming van consumenten tegen overkreditering bij kredietverstrekking in Aruba”

 

De examencommissie bestond uit de leden:

  1. dr. C. Bollen
  2. dr. C. Luk

prof. mr. dr. J. Hamers
De Universiteit van Aruba feliciteert Dixon Leandro Saavedra van harte met het behaalde resultaat.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *