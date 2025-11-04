A gradua di Universidad di Aruba, Dixon Leandro Saavedra.

ORANJESTAD – Dia 30 di october, 2025 a gradua na e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, Dixon Leandro Saavedra.
El a gradua defendiendo su tesis titula:
“Overkreditering in Aruba. De bescherming van consumenten tegen overkreditering bij kredietverstrekking in Aruba”
Miembronan di e comision di examen tawata:
- dr. C. Bollen
- dr. C. Luk
prof. mr. dr. J. Hamers
Universidad di Aruba ta felicita Dixon Leandro Saavedra cu su logro.
Afgestudeerd aan de Universiteit van Aruba, Dixon Leandro Saavedra.
ORANJESTAD – Op donderdag, 30 oktober, 2025 verdedigde Dixon Leandro Saavedra zijn scriptie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij de Universiteit van Aruba met als onderwerp:
“Overkreditering in Aruba. De bescherming van consumenten tegen overkreditering bij kredietverstrekking in Aruba”
De examencommissie bestond uit de leden:
- dr. C. Bollen
- dr. C. Luk
prof. mr. dr. J. Hamers
De Universiteit van Aruba feliciteert Dixon Leandro Saavedra van harte met het behaalde resultaat.