Aruba Anfitrion di Training di Nivel Halto di Sancionnan di UE pa Instancianan di Gobierno

ORANJESTAD – Departamento di Relacionnan Exterior (DBB) ta orguyoso di anuncia cu riba dianan 3 y 4 di november 2025 a tuma luga un seminario ehecutivo yama: “EU Sanctions in Practice: Effectiveness, Judicial Review, and Compliance”.

E training aki, organisa pa DBB y ehecuta pa European University Institute (EUI), ta trece hunto den un solo luga, expertonan legal y UE, profesionalnan riba tereno di cumplimento (compliance) pa fortifica e capacidad institucional di Aruba pa mantene su mes na regimennan di sancion internacional.

Prome Minister Mike Eman a hiba palabra y oficialmente a habri e training. Directora di Departamento di Relacionnan Exterior, sra. Jocelyne Croes, a yama un bon bini na e trainers na Aruba y a gradici e participantenan pa nan compromiso.

E training ta parti di un esfuerso mas amplio pa garantisa cu Aruba ta prepara y resiliente den un panorama geopolitico cu ta cambia hopi lihe. Como parti di Reino Hulandes, Aruba tin un obligacion constitucional y huridico pa sostene e orden legal internacional, incluyendo implementacion efectivo di sancionnan di Union Europeo.

E EUI, pa medio di su Florence School of Transnational Governance, ta reconoci globalmente pa su experticio den politica di sancion, cuadro legal y mecanismonan di cumplimento. E programa ta ekipa participantenan cu hermentnan analitico y practico pa compronde e dimencionnan politico, huridico y economico di e sancionnan. Alabes, e tin un enfoke particularmente riba e medidanan restrictivo di Union Europeo riba e crisisnan mundial manera e guera na Ukraina.

E training ta dirigi na tur funcionario trahando na ministerionan y institucionnan di Aruba, incluyendo Relaciones Exterior, Ministerio Publico (OM), Directie Financien, Banco Central di Aruba, Unidad di Inteligencia Financiero (FIU Aruba), Directie Luchtvaart, Directie Scheepvaart y Departamento di Aduana. Temanan cubri ta:

• E meta, impacto y limitacionnan di sancionnan

• Tumamento di decision den EU y mecanismonan di cumplimento huridico

• Revision hudicial y derechonan di procedemento

• Strategianan di cumplimento y medida pa preveni bypass di sancionnan.

Den e ambiente mundial di awendia, sancionnan no ta hermentnan excepcional mas— nan ta instrumento central den gobernacion internacional. Cu tension geopolitico creciendo y regimen di sancionnan ampliando, ta esencial cu institucionnan di Aruba ta prepara pa responde eficazmente pa garantisa cumplimento legal y mantene integridad financiero.

E iniciativa aki ta refleha un postura proactivo di Aruba pa fortelece su marca legal y politico y su compromiso pa keda un socio responsable y confiabel tanto den Reino como den e comunidad internacional.

Departamento di Relacionnan Exterior ta extende su gratitud na Banco Central di Aruba y FIU Aruba pa nan sosten y partnership generoso pa haci e training aki posibel. Nan dedicacion na preparacion institucional y integridad huridico ta refleha e compromiso di Aruba den cooperacion global.

Pa mas informacion tocante e programa di training riba sancionnan di EUI, bishita: EUI – Making Sanctions Work.