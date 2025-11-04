A gradua di Universidad di Aruba, Cristie Famke Canninga.

ORANJESTAD – Dia 31 di oktober, 2025, a gradua na e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, Cristie Famke Canninga. El a gradua defendiendo su tesis titula:
“Data Sovereignty at Risk.”
Miembronan di e comision di examen tawata:
- dr. Chun Luk
prof. dr. Hildegard Schneider representa pa sra. mr. Brechtje Huiskes
prof. mr. dr. Evert Stamhuis
Universidad di Aruba ta felicita Cristie Famke Canninga cu su logro.
Afgestudeerd aan de Universiteit van Aruba, Cristie Famke Canninga.
ORANJESTAD – Op vrijdag, 31 oktober, 2025, verdedigde Cristie Famke Canninga haar Masterscriptie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij de Universiteit van Aruba met als onderwerp:
“Data Sovereignty at Risk.”
De examencommissie bestond uit de leden:
- dr. Chun Luk
prof. dr. Hildegard Schneider vertegenwoordigd door mw. mr. Brechtje Huiskes
prof. mr. dr. Evert Stamhuis
De Universiteit van Aruba feliciteert Cristie Famke Canninga van harte met het behaalde resultaat.