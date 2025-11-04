 Posted in EDUCACIONAL

A gradua di Universidad di Aruba, Cristie Famke Canninga.

13:54  November 4, 2025  Leave a comment

ORANJESTAD – Dia 31 di oktober, 2025, a gradua na e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, Cristie Famke Canninga. El a gradua defendiendo su tesis titula:

“Data Sovereignty at Risk.”

 

Miembronan di e comision di examen tawata:

  1. dr. Chun Luk

prof. dr. Hildegard Schneider representa pa sra. mr.  Brechtje Huiskes

prof. mr. dr. Evert Stamhuis

Universidad di Aruba ta felicita Cristie Famke Canninga cu su logro.

 

 

Afgestudeerd aan de Universiteit van Aruba, Cristie Famke Canninga.

 

ORANJESTAD – Op vrijdag, 31 oktober, 2025, verdedigde Cristie Famke Canninga haar Masterscriptie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij de Universiteit van  Aruba met als onderwerp:

 

“Data Sovereignty at Risk.”

 

De examencommissie bestond uit de leden:

  1. dr. Chun Luk

prof. dr.  Hildegard Schneider vertegenwoordigd door mw. mr. Brechtje Huiskes

prof. mr. dr. Evert Stamhuis

 

De Universiteit van Aruba feliciteert Cristie Famke Canninga van harte met het behaalde resultaat.

 

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *