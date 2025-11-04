Directie Ouderenzaken ta provee curso pa casnan di cuido pa adulto mayor

ORANJESTAD – Directie Ouderenzaken (DOZ) ta encarga cu asuntonan relata na adulto mayor. Un aspecto hopi importante pa esaki ta e cuido cu un adulto mayor ta ricibi. Pa sigui mehora e cuido cu personal di casnan di cuido ta brinda na adultonan mayor, DOZ a acerca Horacio Oduber Hospital Academy (HOH Academy) pa asina conhuntamente por sigui mehora e conocemento y habilidadnan di personal di casnan di cuido. Di e forma aki DOZ ta trahando pa reenforsa y eleva e calidad di cuido pa adultonan mayor.
Durante e luna di october Directie Ouderenzaken (DOZ) conhuntamente cu Horacio Oduber Academy (HOH Academy) a organisa un charla tocante con pa anda cu agresion verbal. Docentenan di HOH Academy a duna e charla na un total di 44 persona cu actualmente ta trahando den un cas di cuido. Durante e charla aki a ricibi informacion valioso cu participantenan por aplica di biaha den nan trabou diario.
DOZ kier duna un danki na HOH Academy pa e cooperacion ricibi durante di e organisacion di e charla. Esaki tabata un otro colaboracion mas entre DOZ y HOH Academy pa asina conhuntamente sigui mehora e conocemento y habilidad di esnan cu ta trahando den casnan di cuido na Aruba.