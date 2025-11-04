Hunto cu e focus riba un miho balansa entre trabou y bida personal HOH cu ABV ta firma CAO nobo pa ‘26 – ‘28

Awe, 4 di november 2025, Hunta di Directiva hunto cu e team di negociacion di Horacio Oduber Hospital (HOH) y tambe sindicato di ABV ta hopi orguyoso di por anuncia cu a yega na un acuerdo pa un cao nobo cu lo ta valido entre 1 di januari 2026 te cu 31 di december 2028. A start cu negociacion riba 14 di april y despues di 15 reunion cu hopi satisfaccion ta anuncia awe cu a firma un otro logro pa coleganan di HOH teniendo na cuenta cu e cao actual ta caduca dia 31 di december 2025.

“Mi ta hopi orguyoso di e team di negociacion di Hospital y di ABV cu a logra den e tempo stipula pa establece pasonan positivo den aprecia nos empleadonan y asina sigui di ta un organisacion prominente na Aruba”, segun sr. Vroegop, presidente di hunta di directiva. Sr. Croeze, miembro di hunta di directiva, a agrega; “Nos ta contento cu hunto nos por fortalece e ‘work-life balance’ di nos empleadonan. Pabien na tur!” Tambe sr. Casseres, miembro di hunta di directiva a expresa su orguyo; “Ta un momento special pa mi firma prome biaha como miembro di directiva un cao. Un resultado bunita di colaboracion y confiansa mutuo.” Sra. Croes, presidente di e team di negociacion tambe a expresa cu e ta masha contento; “Como presidente di e grupo di trabou pa prome biaha, mi ta hopi orguyoso di e resultado. Nos a dialoga na un manera habri, tabatin comprension mutuo y un deseo comun pa yega na un acuerdo balansa cu ta beneficia tanto empleadonan como e organisacion.” Segun sra. Maduro, presidente di ABV: “HOH y ABV ta un ehempel pa tur dunado di trabou na Aruba. E cao ta enfoca riba e balans entre trabou y bida personal, y riba un cultura di trabou sostenibel pa tur empleadonan.”

Hunta di Directiva hunto cu e grupo di trabou di cao di HOH y team ABV a logra entre otro pa:

E meta pa introduci un siman laboral di 36 ora. Den e proximo tempo lo sigui traha riba su factibilidad.

Dia di luto ora un famia fayece: Casa/ pareha of yiu (di criansa), e cantidad di dia a aumenta di 6 pa 10 dia. Ora ta mama of tata a subi di 3 pa 5 dia.

Shift di anochi: Hende muhe cu ta duna pecho no ta obliga pa traha warda di anochi durante e prome 9 luna despues di parto y for di e edad di 60 aña no ta obliga mas pa traha turno di anochi.

Ora bira tata: A subi e dianan liber ora bo señora/pareha duna luz di 2 pa 10 dia.

Ora cumpli 60 aña: Ta ricibi 1 dia extra di vakantie.

Haya acceso na guia psicologico.

Dia liber sin pago: Cada empleado por tuma un maximo di 5 dia di sosiego sin pago pa aña, den consulta, pa mantene un miho balansa entre trabou y bida familiar.

Overtime: Por scoge pa compensa overtime den tempo liber of cu placa.

“On call”: E 6 oranan liber despues di un turno ”on call” lo aumenta na 8 ora.

Bonus pa lealtdad: Ta paga e bonus aki tambe den caso di incapacidad pa trabou pa via di un accidente laboral.

30 aña den servicio: Ora di yega 30 aña den servicio ta ricibi un gratificacion igual na un salario.

“Voor-” y “najaarspremie”: Ta paga na januari y november.

Indexering: Na januari 2026 lo duna indexering.

E colaboracion constructivo y positivo durante e negociacion aki ta pone un fundeshi solido pe trahadornan di HOH pe siguiente dos aña. Un bes mas di parti di Hunta di Directiva danki na e team di negociacion di HOH y tambe sindicato di ABV pa tur nan esfuerso y tambe un pabien ta bay na tur colega di HOH paso e logro aki ta pa boso tur!