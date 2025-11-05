Reflexión Diaranson 5 November 2025.

Ata nos meimei di siman, ta partí siman den dos.
Nos ta gradici nos bon Dios, cu ta nos deber pa nos mustra Señor nos gratitud.
Nos por cuminsa otro bunita dia, y hasi e dia tur na nos agrado.
E ta un previlegio cu nos por disfruta tur dia cu Tata ta permití nos.
Un topico cu ta bin dilanti ta e luna di flor y jobida cu ta trese e bendicion cu cunukeronan cu ta produci coi cunuco pa pueblo por hanja.
Tambe nos isla ta cambia di un bista di secura pa uno berde y mane e cantica mes ta bisa luna di flor.
Aki ta Tata ta dicidi pa nos.
E anja ta bai asina lihe cu nos ta mira bandanan ta prepera y e coi smaknan den tempo di tin nan lista ta pasa rond pa interesados.
Ponche crema, pan jena, kalacuna, ham etc..
Nos tradicion di tur fin di anja pa pueblo pasa bon.
Ta di spera cu tradición lo keda bibo y pa tur famia buska unión y felicidad.