Diamars atardi un oficial di e brigada motorisa a haya problema cu su brommer y no por a sigui core cun'e y mester a laga un takelwagen bin busk'e pa hib'e drecha lo mas pronto posibel pa asina e por sigui cu su trabaonan di costumber.
1 thought on “Un oficial di e brigada motorisa no por a sigui core cu su brommer y mester a pidi takelwagen p’e”
Esaki ta un MOTOR, un brommer no tin mas cu 49 CC.
Y nan mester pone un otro tire patras