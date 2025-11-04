 Posted in INCIDENTE

Un oficial di e brigada motorisa no por a sigui core cu su brommer y mester a pidi takelwagen p’e

18:03  November 4, 2025  1 Comment

Diamars atardi un oficial di e brigada motorisa a haya problema cu su brommer y no por a sigui core cun’e y mester a laga un takelwagen bin busk’e pa hib’e drecha lo mas pronto posibel pa asina e por sigui cu su trabaonan di costumber.

