Polisnan ta sigui cu nan controlnan den trafico na Savaneta

18:59  November 4, 2025

Diamars por a mira cu polisnan di Sanicolas ta teniendo controlnan den trafico na Savaneta. Varios auto a ser para y mayoria tabata tin nan papelnan y auto na ordo ta algun su a ser multa pa nan incumplimento cu leynan ta prescribi.

