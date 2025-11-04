Posted in INCIDENTE Polisnan ta sigui cu nan controlnan den trafico na Savaneta 18:59 November 4, 2025 Leave a comment Diamars por a mira cu polisnan di Sanicolas ta teniendo controlnan den trafico na Savaneta. Varios auto a ser para y mayoria tabata tin nan papelnan y auto na ordo ta algun su a ser multa pa nan incumplimento cu leynan ta prescribi. Related Articles Chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia y a bay dal tras di auto na Kamerlingh Onnestraat/De La Sallestraat Esaki lo ta e casonan cu lo bay ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia diabierna 5 di februari 2021 Dama chauffeur den un Mitsubishi Lancer shinishi a pasa dal un suv nobo nobo y a bandona e sitio di accidente Accidente cu hende levemente herida pa falta di preferencia na e crusada banda di Pricesmart