Posted in INCIDENTE Situacion peligroso pa nos bishitantenan cual ta expone nan bida na peliger 23:22 November 4, 2025 Leave a comment Ya pa 2 dia ta bay cu e turistanan ta ser exponi na peliger cu e trabaonan andando banda di e Hotzone na Palm Beach, mester por tin un forma cu ta menos peligroso pa e turistanan pasa eybanda.