Situacion peligroso pa nos bishitantenan cual ta expone nan bida na peliger

23:22  November 4, 2025  Leave a comment

Ya pa 2 dia ta bay cu e turistanan ta ser exponi na peliger cu e trabaonan andando banda di e Hotzone na Palm Beach, mester por tin un forma cu ta menos peligroso pa e turistanan pasa eybanda.

