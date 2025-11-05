AHATA Ta Anuncia Seleccion Final di “Team Aruba” pa Taste of the Caribbean 2025

Oranjestad, 5 november 2025 – Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) ta orguyoso di anuncia e formacion final di e Aruba Culinary Team cu lo representa Aruba na e competencia di prestigio, “Taste of the Caribbean 2025.” E evento lo tuma luga na Barbados, organisa pa Caribbean Hotel and Tourism Association (CHTA), di16 pa 18 di november.

E ekipo ta consisti di e siguiente profesionalnan cu lo competiden e eventonan culinario y di mixologia:

• Senior Chef: Aldwin Donata, Executive Chef di Holiday Inn Resort Aruba

• Pastry Chef: Diego Palacios, Executive Pastry Chef di Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino

• Bartender: Nelson Molina di Renaissance Wind Creek Aruba

• Junior Chef: Dylan Cardona, Studiante na Colegio EPI

E delegacion di Team Aruba ta completa pa Chef local renombra, Urvin Croes di Infini Aruba como team mentor, Diantha Boekhouwer di Little Island Media como team manager, y CEO di AHATA, Tisa LaSorte.

Como patrocinador, AHATA ta orguyoso di apoya Team Aruba cu lo midi forsa contra 11 otro pais y teritorionan den region di Caribe: Anguilla, Antigua & Barbuda, Barbados, Belize, Bonaire, Curacao, Grenada, Puerto Rico, Saint Lucia, Turks & Caicos Islands, y U.S. Virgin Islands. Participacion ta demostracu Aruba ta ofrece calidad halto di talento culinario. E team ta preparando intensamente pa por representa Aruba cu honor y excelencia.