Diaranson mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida bao di e brug na Hato, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Dodge Ram no a regula su velocidad ni mantene distancia a bay dal tras di un Suzuki Van asina heridando e chauffeur di e Van. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima na e sitio mes.
Chauffeur di un Dodge Ram no a regula su velocidad ni mantene distancia a bay dal tras di un Suzuki Van
Diaranson mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida bao di e brug na Hato, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Dodge Ram no a regula su velocidad ni mantene distancia a bay dal tras di un Suzuki Van asina heridando e chauffeur di e Van. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima na e sitio mes.