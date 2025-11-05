 Posted in EDUCACIONAL

A gradua di Universidad di Aruba, Gerald Moreta.

ORANJESTAD – Dia 16 oktober, 2025 a gradua na e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, Gerald Moreta.

El a gradua defendiendo su tesis titula:

Optimalisatie van de belasting op bedrijfsomzetten (BBO) bij invoer op Aruba. Een vergelijking binnen het Koninkrijk der Nederlanden.”

Miembronan di e comision di examen tawata:

 

mr. N. Duijvelshoff

mr. B. Cos-Richard

mr. B. Dake
Universidad di Aruba ta felicita Gerald Moreta cu sulogro.

 

Afgestudeerd aan de Universiteit van Aruba, Gerald Moreta.

 

ORANJESTAD – Op donderdag, 16 oktober, 2025verdedigde Gerald Moreta zijn scriptie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij de Universiteit van  Aruba met als onderwerp:

Optimalisatie van de belasting op bedrijfsomzetten (BBO) bij invoer op Aruba. Een vergelijking binnen het Koninkrijk der Nederlanden

De examencommissie bestond uit de leden:

mr. N. Duijvelshoff

mr. B. Cos-Richard

mr. B. Dake
De Universiteit van Aruba feliciteert Gerald Moreta van harte met het behaalde resultaat.

 

