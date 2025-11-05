En Conexion cu Dia Mundial di Diabetes, 𝗔𝗥𝗨𝗕𝗔 𝗢𝗡𝗘 𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗟𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗧𝗔 𝗜𝗡𝗩𝗜𝗧𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗣𝗔 𝗨𝗡𝗖𝗛𝗔𝗥𝗟𝗔 𝗗𝗜 𝗗𝗜𝗔𝗕𝗘𝗧𝗘𝗦 “𝘚𝑎 𝑚𝘢𝑠 𝑦 ℎ𝘢𝑐𝘪 𝘮𝑎𝘴 𝘱𝑎 𝑐𝘰𝑚𝘣𝑎𝘵𝑖 𝑑𝘪𝑎𝘣𝑒𝘵𝑒𝘴 𝘥𝑒𝘯 𝘯𝑜𝘴 𝘤𝑜𝘮𝑢𝘯𝑖𝘥𝑎𝘥”

ORANJESTAD: Aruba One Happy Island Lions Club (OHIL), bou di liderazgo di su presidente Aliyuri Arends, ta invita tur miembro di comunidad pa un Charla di Diabetes gratuito diamars 11 di november2025, 7:00 PM na MFA Santa Cruz.

E charla ta parti di e mision global di Lions Club International pacombati diabetes — un di e nuebe causanan humanitario principal di e organisacion. E actividad aki ta dedica pa aumenta conscientisacion, motiva deteccion tempran, y duna e comunidad e conocemento necesario pa hiba un bida mas saludabel.

Bou di e lema “Sa mas y haci mas pa combati diabetes den nos comunidad”, hunto cu expertonan di POH lo comparti informacionimportante riba prevencion, sintomanan tempran, y cambio di estilo di bida cu por yuda preveni of controla diabetes. Participantenan lo haya conseho pratico riba alimentacion saludabel, importancia di movecion fisico, y control regular di nivel di sucu den sanger.

Presidente di Aruba One Happy Island Lions Club Lion AliyuriArends: “E mision di Lions ta pa sirbi y mehora bida di e comunidad. Diabetes ta un condicion cu ta afecta hopi famia na nos isla, pero cuconocemento y accion nos por cambia historia. Hunto nos por crea un comunidad mas fuerte y saludabel”.

Entrada lo ta gratis, y tur hende, grandi y chikito ta cordialmente invita pa asisti. E porta ta habri pa 6or mey. Pa registracion, por manda un mensahe via WhatsApp na +297 568-0829. Lo tinoportunidad pa check sucu y presion, ademas lo tin massage di man.

Aruba One Happy Island Lions Club ta sigui traha den linea cu e causa global di Lions Clubs International: Vision, Hubentud, Ayudo den Desaster, Esfuersonan Humanitario, Diabetes, Cancer Infantil, Combati Hamber, Medio Ambiente, y Salud Mental.

Uni cu e Lionsnan di OHIL den e lucha contra diabetes. Hunto nos por crea conscientisacion, inspira accion, y duna speransa den nos comunidad.

Ta un oportunidad tambe pa bo haya sa mas di Aruba One Happy Island Lions Club.