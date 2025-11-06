Posted in INCIDENTE Homber a cay flauw na Renaissance Market Place 23:55 November 5, 2025 Leave a comment Diaranson anochi a drenta informe di cu un homber lo a cay flauw na Renaissance Market Place, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona y a transporte pa hospital. Related Articles [VIDEO] Problema di pareha a termina cu un auto crimen ora homber a hinca su mes 4 biaha den pecho dilanti cas di su pareha na Wayaca Dama pata pata benta riba caminda dilanti su porta di cas Chauffeur coriendo cu velocidad halto a baha caminda dal riba baranca y bolter cu auto dilanti I-Max E incapacidad pa sanea finansas publico tin consecuencianan grave pa e Pais y su pueblo.