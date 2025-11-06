 Posted in INCIDENTE

Homber a cay flauw na Renaissance Market Place

23:55  November 5, 2025  Leave a comment

Diaranson anochi a drenta informe di cu un homber lo a cay flauw na Renaissance Market Place, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona y a transporte pa hospital.

