Reflexión Diahuebs 6 November 2025.

Awe mane custumber nos ta gradici nos bon Dios pa tur cos, y pa e previlegio cu e ta funa nos pa wak otro bunita dia.
Mane Hesus ta sinja nos, cu pa nos ta su discipel mester laga hopi cos atrás y sigi su ejempel.
Carga nos cruz y sigi Señor.
Asina nos ta biba contento cu un día por mira porta di cielo.
Tur esaki nos bon Dios ta dicidi pa nos.
Cada paso cu nos dal ta bon hasi y asina nos ta cumpli cu su mandatonan.
Semper hiba un bon bida y juda nos prohimo ta duna nos hopi satisfacion den bida y lo bo sinti tambe cu bo ta bon acepta pa hopi hende.
Semper tin contratiempo pero esey tin solucion tambe.