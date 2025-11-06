Diahuebs mainta a drenta informe di un accidente pabao di e rotonde airport, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Mitsubishi Lancer a warda te ultimo momento pa bay purba pasa net unda un trekker cu container ta pasando y a dal na banda di dje. Adortunadamente ningun hende a resulta herida.
Chauffeur a purba pasa na banda y a bay dal trekker lastrando un container.
