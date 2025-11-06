 Posted in INCIDENTE

Accidente pa falta di preferencia na e crusada banda di Mundo Nobo

07:31  November 6, 2025  Leave a comment

Diahuebs mainta a drenta informe di un accidente na e crusada banda di Mundo Nobo, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.

