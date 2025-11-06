Conseho di biahe negativo pa Venezuela y Haiti

ORANJESTAD – Periodicamente gobierno di Aruba conhuntamente cu Ministerio di Asuntonan Exterior di ReinoHulandes ta sigui di cerca e desaroyonan na e paisnan den nosregion. E situacion na Venezuela y Haiti ta sigui ta un punto di preocupacion y mientras anteriormente Departamento di Relacionnan Exterior a informa cu e areanan alarmante ta marca cu codigo cora y oranje. Awendia nos ta informa cu full a mapa di tanto Venezuela como Haiti ta marca cu codigo cora. Un region marca cu codigo cora ta significa cu ta desconseha pabiaha pa e area. Den caso cu un persona dicidi di biaha pa e areaaki y haya su mes den un problema, embahada Hulandes na e pais lo no por brinda ayudo.

Ministerio di Asuntonan Exterior di Reino Hulandes ta alerta tur persona di nacionalidad Hulandes y tur esnan residencia legalmente na Aruba pa bou di ningun circunstancia biaha pa un zona marca cu codigo cora. Departamento di RelacionnanExterior a ricibi informacion tocante varios suceso cu turista , entre esnan mas afecta ta turistanan cu ta bay bishita familiarnan.

Personanan di nacionalidad Hulandes y/of cu ta residencia legalmente na Aruba cu tin pensa di biaha of ta haya nan mes caba na Venezuela of Haiti of un pais cu tin un region marca cucodigo cora por registra nan mes via e servicio di informacion.Di e forma aki Reino Hulandes por tin un bista di e cantidad dipersona cu ta na e pais pa asina por mantene tur na altura di cualkier desaroyo y por duna nan conseho.

Conseho di biahe:

Den caso cu dicidi di biaha toch pa region marca cu codigo coraof oranje, embahada di Reino Hulandes ta enfatisa cu den caso di un incidente no por garantisa asistencia y cu ayudo consular tahopi limita. Alabes ta informa cu seguronan di biahe ta advertipa no biaha pa Venezuela of un pais unda cu tin guera ofconflicto andando. Tin un chance grandi cu biaheronan no tasegura den paisnan cu codigo cora. Pa mas informacion encuantoconseho di biahe por acudi na e link di e website di Ministerio di Asuntonan Exterior di Reino Hulandes: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies.