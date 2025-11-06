Boy Ecury – Herencia di un Heroe Arubiano

ORANJESTAD – Dia 6 di november Aruba ta conmemora 81 aña desde cu Hubertus “ Boy ” Ecury a wordo fusil a na Hulanda , unda e tabata forma parti di e resistencia Huland e s durante Segunda Guera Mundial.

Boy Ecury ta simbolisa tur heroe Arubiano cu a bringa palibertad durante es periodo crucial di historia mundial. Su curashi y sacrificio ta sigui inspirando nos pueblo pa defendelibertad y dignidad humano.

Nací na Aruba dia 23 di april 1922, Boy a crece den un famia cubalornan profundo di fe, trabao y husticia. Durante su estudio naHulanda, ela wordo inspira pa defende e principionan di libertad y humanidad. Den Segunda Guera Mundial, Boy a uni cu e resistencia Hulandes, mustrando gran corahe y determinacion.

Su participacion den e resistencia finalmente lo costa su bida: Boy a wordo traiciona y ehecuta dia 6 di november 1944 naHaaren, Hulanda, pa su firmeza den e lucha contra opresion y inhusticia. E tabata tin solamente 22 aña.

Departamento di Cultura Aruba (DCA) ta honra Boy Ecurycomo un heroe nacional, cu su legado ta continua inspirando generacionnan nobo pa defende libertad, integridad y husticia. Su bida ta un recordatorio poderoso cu, hasta den momentonandi miedo y peligro, curashi y speranza por triunfa.

Boy Ecury ta un testimonio di orguyo Arubiano y un ehempeluniversal di amor pa libertad y humanidad. Departamento di Cultura Aruba ta invita comunidad Arubiano pa keda honra y recorda e legado di Boy Ecury — un heroe cu a duna su bida palibertad y humanidad.