Awe nos ta sera siman y nos por cuminsa na gradici Señor pa tur cos bon cu nos ta hanja regala.
Mi kier pidi nos hendenan pa bai poco poco den e dianan di fin di anja.
Semper ta pasa hopi cos stranjo den e temporada aki.
Nos pueblo ta celebra e nacimiento di Señor y e cambio di anja den grandi.
Typiconan y dandenan ta den fuerte preparación pa pueblo por gosa.
Hopi hende riba caminda bishitando tiendanan y supermercadonan pa hasi nan compranan pa e fiesta grandi ki.
Pesey mes mester concentra riba seguridad di henter famia
Reflexión Diabierna 7 November 2025.
