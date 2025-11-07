Posted in INCIDENTE [VIDEO] Camara di seguridad a capta ladron purbando habri e portanan pa horta na Turibana! 10:20 November 7, 2025 Leave a comment Diabierna madruga camaranan di seguridad a capta momento cu un ladron ta purbando di habri portanan di auto pa asina comete ladronicia. Si abo conose e persona riba e video avisa esaki na oficina di recherche na Shaba. Related Articles Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 4 y 24 di oktober 2024 Dama a yama polis pasobra despues di discusion su pareha a bay cu e auto Na Sero Pela un persona a cay for di stellage y ta sangrando pa orea Polis a detene homber burachi canando memey caminda pidiendo lift