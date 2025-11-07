 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Camara di seguridad a capta ladron purbando habri e portanan pa horta na Turibana!

10:20  November 7, 2025  Leave a comment

Diabierna madruga camaranan di seguridad a capta momento cu un ladron ta purbando di habri portanan di auto pa asina comete ladronicia. Si abo conose e persona riba e video avisa esaki na oficina di recherche na Shaba.

