Cu inmenso tristesa nos ta anuncia morto di Hubert Luis Tiel

13:43  November 7, 2025  Leave a comment

Diabierna merdia a drenta e tristo noticia di cu un di nos coleganan di prensa a bay laga nos, despues di un lucha pa recobra su salud ela bay sosega. Hubert nos amigo cla pa yuda cu tur loke e tabata por, Dios duna su alma sosiego eterno.

