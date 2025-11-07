Posicion di AHATA riba desaroyo di turismo 7 november, 2025

Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) ta representa tur sector di acomodacion: hotel, timeshare, short term vacation rental, y demas compania cu ta depende di Aruba su turismo pa ta exitoso.

Cu un lista integral, AHATA ta confirma su posicion riba e topico di desaroyo di turismo na Aruba:

1. AHATA ta boga pa moratorio di hotel y condomiminum na region di Eagle Beach y Palm Beach. Desde 2018 AHATA a publica su recomendacion pa moratorio.

2. E sector di vacation rental (STR) tin mesun importancia cu hotel y timeshare pa nos industria.

3. Alohamento na vacation rental na Aruba a crece cu 70% desde 2018, mientras cu alohamento na hotel no a crece.

4. Falta registracion, regulacion y cumplimento di impuesto den sector di vacation rental.

5. Tur comerciante mester cumpli cu impuesto y ley, incluyendo adkeri permisonan y hotel of logementvergunning di gobierno.

6. Pa opera un hotel of vacation rental mester ricibi un erfpacht apropia di gobierno y mester cumpli cu ROPV.

7. Gobierno, den pasado, a duna algun inversionista permiso y erfpacht pa desaroyo, dunando e inversionista derecho legal pa construi proyecto.

8. Pa interveni den derecho legal, determina fecha di desaroyo, y propone cualquier otro inversion na Aruba, gobierno mester dialoga directamente cu e inversionista.

9. AHATA ta recomenda un strategia di turismo pa Aruba cu ta priorisa crecemento di balor (e percentahe di bishitante cu entrada mas halto) y ta limita crecemente di volumen (cantidad di turista). Evitando sobreturismo y su efectonan negativo ta na bienestar di e pilar di nos economia.

10. AHATA ta recomenda pa limita e cantidad di pasahero di crucero cu ta yega Aruba riba e mesun dia, pa limita e cantidad di hende riba nos beachnan, cayanan, y na nos atraccionnan.

11. AHATA ta boga pa introduccion di reglamento y control di UTV y watersports.