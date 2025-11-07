Cu bista riba innovacion y tecnologia

Combatiendo criminalidad den un forma profesional y den un otro bista husando equiponan moderno cu ta haci e trabou di Polis mas eficiente. Tambe ta yuda pa investigacion, orden publico y mucho mas den nos operaccionnan diario.
Cuatro colega di KPA conhuntamente cu personal di Setar N.V. a sigi un curso hopi intensivo di “Theoretical and Practical Drone Flight Course- Enterprise Line.
E curso a wordo duna door di G.J. Luna – DJI instructor y M. M. Zuniga – DJI engineer di Drones Empresariales de Centroamérica S.A.
Na final di e curso a duna un presentacion na alto mando di KPA y como tambe director y representante di Setar NV.
KPA ta felicita e coleganan di KPA y como tambe di Setar NV pa a pasa e curso aki cu exito. Nos ta keda traha pa mehora e parti di seguridad di nos Pais cu introduccion di tecnologia avansa.cu sbista riba innovacion y tecnologia
