WEEKEND DI HALLOWEEN: 275 AUTO CONTROLA, 90 BOET, 12 RAPPORT Y 7 DETENCION

Noord, ARUBA: Nos controlnan policial NO ta para, e ta djis sigui na tur momento di dia. Districto di Noord a
tene un control riba diabierna 31 oktober 2025 den cuadro di actividadnan di Halloween pabou di Aruba. A haci
un control di trafico na diferente puntonan strategico na Noord.
Durante e control a para mas cu 275 auto y a parti un totaal di 90 multa.
E multanan tabata entre otro; Maneha auto sin rijbewijs, sin belasting valido, sin keuringskaart valido, sin
safety-belt, celular y diferente otro infraccion di trafico
Durante e control DTP (Departamento di Transporte Publico) tambe tabata presente y a parti 12 rapport.
E anochi aki a conta cu control di trafico pero tambe accion policial. Tabata tin diferente unidadnan riba pia pa
asina mantene e orden publico.
Na final di dia e anochi a cera cu 7 detencion den area di hotel entrenan pa diferente actonan castigabel pa ley
manera: posecion di marihuana, maltrato y bringamento, maneha bou influencia tambe a confisca 1 airsoft cu
municion den dje.
Diferente unidad y partners tabata involucra den e control y accion policial manera: polis uniforma , unidad
motorisa, Flex-team, K-9, SBV, Mobiele Eenheid, tabata presente y tambe departamentonan externo entre otro
DTP, CEA, KW, KMar, TSPA y AHATA.
Esaki ta un accion cu lo keda tuma lugar no solamente den trafico pero tambe den e area di hotelnan.